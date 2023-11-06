У Литві засудженому за шпигунство на користь РФ експолітику висунули нове обвинувачення
У Литві засудженому за шпигунство колишньому політику Альгірдасу Палецкісу висунули нове обвинувачення у наклепі і публічному схваленні злочинів режимів СРСР або нацистської Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За даними досудового розслідування, наприкінці вересня минулого року, відбуваючи покарання у Каунаській в'язниці, Палецкіс у телефонній розмові з представником ЗМІ обмовив депутата Сейму Лаурінаса Кащюнаса.
У цій же телефонній розмові Палецкіс принизив учасників литовського післявоєнного збройного опору.
Обвинувачений не визнає своєї провини.
Кримінальний кодекс Литви передбачає максимальне покарання за наклеп у вигляді позбавлення волі на строк до одного року. За публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
Кримінальну справу передано до Каунаського окружного суду.
Нагадаємо, у 2012 році Альгірдас Палецкіс був засуджений за те, що заперечував і грубо применшував факт агресії СРСР проти Литовської Республіки. А в липні 2021 року окружний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.
У лютому цього року суд Литви схвалив ліквідацію асоціації "Міжнародний форум добросусідства", заснованої Палецкісом.