У Литві засудженому за шпигунство на користь РФ експолітику висунули нове обвинувачення

У Литві засудженому за шпигунство колишньому політику Альгірдасу Палецкісу висунули нове обвинувачення у наклепі і публічному схваленні злочинів режимів СРСР або нацистської Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними досудового розслідування, наприкінці вересня минулого року, відбуваючи покарання у Каунаській в'язниці, Палецкіс у телефонній розмові з представником ЗМІ обмовив депутата Сейму Лаурінаса Кащюнаса.

У цій же телефонній розмові Палецкіс принизив учасників литовського післявоєнного збройного опору.

Обвинувачений не визнає своєї провини.

Кримінальний кодекс Литви передбачає максимальне покарання за наклеп у вигляді позбавлення волі на строк до одного року. За публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Кримінальну справу передано до Каунаського окружного суду.

Нагадаємо, у 2012 році Альгірдас Палецкіс був засуджений за те, що заперечував і грубо применшував факт агресії СРСР проти Литовської Республіки. А в липні 2021 року окружний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.

У лютому цього року суд Литви схвалив ліквідацію асоціації "Міжнародний форум добросусідства", заснованої Палецкісом.