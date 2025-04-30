Глава оператора электросетей Испании не собирается в отставку из-за масштабного блэкаута

Глава испанского оператора электросетей Red Eléctrica Беатрис Корредор заявила, что не собирается уходить в отставку из-за беспрецедентного блэкаута, и считает реакцию компании быстрой и профессиональной.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Глава Red Eléctrica в своем первом появлении перед прессой после чрезвычайного происшествия встала на защиту национальной энергосистемы и действий компании.

Корредор заявила, что испанская система "лучшая в Европе" и похвалила коллег за то, как решили ситуацию.

Также она сказала, что не видит причин уходить в отставку после случившегося.

"Если бы я знала, что где-то можно было сделать больше, или что-то было сделано неправильно – я бы это сделала", – сказала Беатрис Корредор. Также она заявила, что „связывать инцидент с возобновляемыми источниками энергии неправильно".

По ее словам, сейчас в компании анализируют огромные массивы данных, чтобы "посекундно" разобраться, что произошло.

Корредор отметила, что нет причин опасаться повторения подобного события, хотя "риски не бывают нулевыми". Она отметила, что, среди прочего, готовится дополнительное соединение сети с Францией, что станет дополнительной подстраховкой для системы на будущее.

Напомним, днем 28 апреля весь Пиренейский полуостров неожиданно остался без света, что вызвало большие бытовые и транспортные трудности.

На полное восстановление электроснабжения всех районов потребовались почти сутки. Официальную причину чрезвычайного происшествия не назвали. В Red Eléctrica отвергли предположения о кибератаке, однако в стране все же начали расследование по поводу возможной кибердиверсии.

Подробнее об этом – в статье Блэкаут без обстрелов: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества