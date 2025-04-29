В Испании расследуют масштабный блэкаут как возможную кибердиверсию

Национальный суд Испании открыл дело для расследования, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля "кибердиверсией".

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама открыл уголовное производство, чтобы выяснить, могло ли отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, быть "компьютерным саботажем против критически важной инфраструктуры страны".

По мнению суда, если эта версия подтвердится, то "это будет квалифицироваться как террористическое преступление".

В своем постановлении судья постановил, что первыми шагами расследования должна стать подготовка отчетов Национальным криптологическим центром и компанией Red Eléctrica в течение десяти дней без возможности продления срока – с изложением причин блэкаута.

Также судья обратился в Главное управление информации полиции с просьбой представить предварительный отчет о происшествии в тот же десятидневный срок.

А премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов и отметил, что по состоянию на вторник, 29 апреля, в стране почти полностью восстановили энергоснабжение.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление". Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".