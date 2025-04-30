Очільниця оператора електромережі Іспанії не збирається у відставку через масштабний блекаут

Очільниця іспанського оператора електромережі Red Eléctrica Беатріс Корредор заявила, що не збирається йти у відставку через безпрецедентний блекаут, та вважає реакцію компанії швидкою і професійною.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Очільниця Red Eléctrica у своїй першій появі перед пресою після надзвичайної події стала на захист національної енергосистеми і дій компанії.

Корредор заявила, що іспанська система "найкраща у Європі" і похвалила колег за те, як вирішили ситуацію.

Також вона сказала, що не бачить причини йти у відставку після того, що сталося.

"Якби я знала, що десь можна було зробити більше, чи що щось було зроблено неправильно – я б це зробила", – сказала Беатріс Корредор. Також вона заявила, що "пов’язувати інцидент з відновлюваними джерелами енергії неправильно".



За її словами, зараз у компанії аналізують величезні масиви даних, щоб "посекундно" розібратися, що трапилось.

Корредор зазначила, що немає причин побоюватися повторення подібної події, хоча "ризики не бувають нульовими". Вона зазначила, що, серед іншого, готується додаткове сполучення мережі з Францією, що стане додатковою підстраховкою для системи на майбутнє.

Нагадаємо, вдень 28 квітня увесь Піренейський півострів несподівано залишився без світла, що спричинило великі побутові й транспортні труднощі.

На повне відновлення електропостачання усім районам знадобилася майже доба. Офіційну причину надзвичайної події не називали. У Red Eléctrica відкинули припущення про кібератаку, проте в країні все ж почали розслідування щодо можливої кібердиверсії.

Детально про це – у статті Блекаут без обстрілів: як та чому Іспанія та Португалія на день лишилися без електрики