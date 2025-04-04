СМИ: посланник Кремля встретился с сенатором Грэмом, который подготовил новые санкции против РФ

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев накануне вечером встретился в Белом доме с чиновниками администрации президента США и республиканскими законодателями.

Как пишет "Европейская правда", об этом NBC News сообщили три американские чиновники, знакомые с ходом встреч.

Дмитриев встретился с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы по просьбе Дональда Трампа.

Стоит отметить, Линдси Грэм – один из самых приближенных к Трампу сенаторов. Он возглавил группу из 50 сенаторов, которые на днях представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае, если Кремль сорвет мирные усилия президента США по Украине.

По словам трех американских чиновников, группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.

Неизвестно, присутствовал ли Трамп на встрече в какой-то момент.

По данным NBC News, ближайшее окружение Трампа советует ему не разговаривать с Путиным до тех пор, пока тот не возьмет на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине.

Кирилл Дмитриев заявил, что работает на встречах в США над "реальным пониманием" позиции России.