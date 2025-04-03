Посланець Путіна заявив, що працює у США над "реальним розумінням" позиції Росії

Спецпосланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Дмитрієв повідомив, що 2-3 квітня за дорученням Путіна проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації Трампа. Таким чином він підтвердив інформацію, яку раніше поширювали про його візит ЗМІ.

Дмитрієв заявив, що на шляху до відновлення "конструктивної взаємодії" між РФ та США в багатьох країнах світу "стоять численні сили, зацікавлені в збереженні напруженості". "Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи на це ні коштів, ні ресурсів", – поскаржився посланець Кремля.

Він сказав, що відновлення діалогу – поступовий процес, але "кожна зустріч, кожна відверта розмова дозволяє рухатися вперед".

"Реальне розуміння російської позиції відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері", – написав посланець Путіна.

Дмитрієв додав, що після зустрічей у Вашингтоні дасть короткі коментарі.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що Дмитрієв може цього тижня відвідати Вашингтон, і для цього США тимчасово знімуть з нього санкції.

Дмитрієв вважається близьким до Владіміра Путіна та одружений на подрузі його молодшої доньки. Із 2022 року перебуває під персональними санкціями низки країн Заходу.

Дмитрієв у лютому брав участь у переговорах російської і американської делегацій в Ер-Ріяді щодо врегулювання війни в Україні. Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.