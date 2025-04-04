ЗМІ: посланець Кремля зустрівся з сенатором Гремом, який підготував нові санкції проти РФ

Російський переговірник Кирил Дмитрієв напередодні ввечері зустрівся в Білому домі з посадовцями адміністрації президента США та республіканськими законодавцями.

Як пише "Європейська правда", про це NBC News повідомили три американські посадовці, знайомі з ходом зустрічей.

Дмитрієв зустрівся з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом з Південної Кароліни та Маркуейном Малліном з Оклахоми на прохання Дональда Трампа.

Варто зазначити, Ліндсі Грем – один із найбільш наближених до Трампа сенаторів. Він очолив групу з 50 сенаторів, які днями представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

За словами трьох американських посадовців, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню.

Невідомо, чи був Трамп присутній на зустрічі в якийсь момент.

За даними NBC News, найближче оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні.

Кирил Дмитрієв заявив, що працює на зустрічах у США над "реальним розумінням" позиції Росії.