Россия жалуется в ОБСЕ на Молдову из-за задержания главы Гагаузии, которая жала руку Путину

Россия начала через ОБСЕ заявлять о "репрессиях в Молдове" и требовать освободить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что поднял вопрос о задержании Гуцул на заседании Постоянного совета 27 марта, чтобы "донести информацию о том, что произошло, и истинные мотивы уголовного преследования лидера Гагаузии".

Также он заявил, что обратился с письмом к руководству ОБСЕ и требует "повлиять на власти Молдовы и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Евгении Гуцул".

Лукашевич добавил, что РФ осуждает "давление на башкана Гагаузии" и призывает власти Молдовы освободить ее и "отказаться от репрессивных методов политической борьбы".

Напомним, Евгению Гуцул задержали на 72 часа вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля. После задержания она призвала Путина "защитить ее и Гагаузию".

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.