Зеленский: сформируем техническую группу для переговоров с США по соглашению о недрах

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит в США технической переговорной группы, которая будет представлять Украину и обсудит с американской стороной соглашение о недрах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 4 апреля.

Зеленский анонсировал, что в начале следующей недели Украина заключит соглашение с одной из трех юридических компаний, которая будет представлять ее интересы на переговорах с США.

"В начале следующей недели у меня будет большая встреча с нашей командой, где мне представят уже полностью все пункты (соглашения. – Ред.), которые удовлетворяют нас, или которые будут отражать справедливость в соглашении по нашему мнению – как мы это видим", – добавил он.

После этого, отметил Зеленский, "будет готова техническая команда для командировки в Соединенные Штаты Америки и для диалога со своими американскими партнерами".

Глава государства уточнил, что сам он пока не планирует визита в США.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, анонсировал приезд делегации из Киева.

На этой неделе глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.