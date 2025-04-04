Зеленський: сформуємо технічну групу для переговорів зі США щодо угоди про надра

Президент Володимир Зеленський анонсував візит до США технічної переговорної групи, яка представлятиме Україну і обговорить з американською стороною угоду про надра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами в пʼятницю, 4 квітня.

Зеленський анонсував, що на початку наступного тижня Україна укладе угоду з однією з трьох юридичних компаній, яка представлятиме її інтереси на переговорах зі США.

"На початку наступного тижня у мене буде велика зустріч з нашою командою, де мені представлять вже повністю всі пункти (угоди. – Ред.), що задовольняють нас, або які будуть відображати справедливість в угоді на нашу думку – як ми це бачимо", – додав він.

Після цього, зазначив Зеленський, "буде готова технічна команда для відрядження у Сполучені Штати Америки і для діалогу зі своїми американськими партнерами".

Глава держави уточнив, що сам він поки не планує візиту до США.

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.

Цього тижня глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.