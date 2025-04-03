В Норвегии говорят, что тарифы Трампа могут нарушать устав НАТО
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что новые тарифы США могут нарушать правила НАТО.
Его слова цитирует DR, передает "Европейская правда".
Как отмечается, Эйде участвует в заседании НАТО в Брюсселе, где он зачитал статью вторую Североатлантического договора Государственному секретарю США Марко Рубио.
"Я зачитал статью 2. Там сказано, что мы должны воздерживаться от применения экономической силы друг против друга", – поделился он.
По его словам, новые тарифы могут нарушить статью 2 Устава НАТО, в которой говорится о том, что члены альянса "будут стремиться к устранению несоответствий в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество между собой".
На уточняющий вопрос журналистов относительно того, какой была реакция Рубио, Эйде отметил: "Я думаю, что он понял суть, и было достаточно много европейцев, которые согласились".
Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.
Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.
В свою очередь, Франция и Германия настаивают на более жесткой реакции Евросоюза на тарифные меры Трампа, которая могла бы усилить позицию ЕС на переговорах.