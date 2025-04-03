В Белом доме рассказали, когда начнут действовать масштабные тарифы Трампа

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных тарифов против мировых держав, утверждая, что они позволят Соединенным Штатам достичь справедливости в торговле – эти тарифы начнут действовать в течение следующих дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", BBC стало известно от должностных лиц Белого дома.

В телефонном разговоре перед речью Трампа 2 апреля высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что президент введет "базовые тарифы" для всех стран. Эта ставка установлена на уровне 10% и вступит в силу 5 апреля.

Некоторые страны столкнутся только с базовой ставкой. К ним, в частности, относятся Великобритания, Сингапур, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Украина.

Специальные и гораздо более масштабные тарифы будут введены примерно против 60 "худших обидчиков" Соединенных Штатов и вступят в силу 9 апреля.

Основные торговые партнеры, к которым применят эти специальные тарифные ставки, – это Европейский Союз, Китай, Япония, Тайвань и другие.

Кроме того, президент объявил, что США введут "25% пошлины на все автомобили иностранного производства". Эти тарифы вступят в силу почти немедленно, в полночь 3 апреля.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.