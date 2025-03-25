В ЕС хотят, чтобы все жители имели трехдневные запасы на случай кризиса

Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб анонсировала "стратегию готовности" Европейского Союза, частью которой будет разработка планов реагирования на кризисные ситуации для каждого домохозяйства.

Об этом она сказала в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Лябиб, в Еврокомиссии стремятся, чтобы каждый гражданин ЕС имел запасы на первые 72 часа кризисной ситуации – конфликта или стихийного бедствия.

"Знание того, что делать в случае опасности, проигрывание различных сценариев – это также способ предотвратить панику", – пояснила комиссар, напомнив о дефиците туалетной бумаги в первые дни пандемии COVID-19.

В рамках "стратегии готовности", которую Еврокомиссия представит официально 26 марта, домохозяйства призовут запастись десятком вещей, в частности спичками, документами на удостоверение личности в водонепроницаемом чехле, бутилированной водой и энергетическими батончиками.

Кроме того, ЕС хочет способствовать проведению "национального дня готовности", направленного на обеспечение выполнения странами-членами своих планов, сказала Лябиб.

"Стратегия готовности" основывается на рекомендациях отчета, представленного Европейской комиссии бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистьо в конце 2024 года, и примером нордических стран, которые уже длительное время публикуют инструкции по выживанию в кризисных условиях для граждан.

Напомним, в прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или иной кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание пособия для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.