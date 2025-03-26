ЕС усиливает планирование готовности на случай кризисов и угроз

Европейский Союз представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Стратегию представили на фоне того, что Европейский Союз сталкивается со все более сложными кризисами и вызовами, которые нельзя игнорировать.

"От растущей геополитической напряженности и конфликтов, гибридных угроз и угроз кибербезопасности, иностранных информационных манипуляций и вмешательств до изменения климата и увеличения количества стихийных бедствий – ЕС должен быть готовым защитить своих граждан и ключевые общественные функции, которые имеют решающее значение для демократии и повседневной жизни", – говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам социальных прав и готовности Роксана Минзату заявила, что Евросоюз хочет "поговорить с нашими гражданами всех поколений", чтобы убедиться, что они "оснащены, квалифицированы, готовы" реагировать на отключение электроэнергии, стихийные бедствия и другие потенциальные проблемы.

В Еврокомиссии отметили, что антикризисное управление ЕС является "в основном реактивным, а не проактивным", с недостаточными инструментами для раннего выявления рисков и фрагментарными механизмами реагирования.

Стратегия предлагает 30 мероприятий, среди которых разработка "минимальных критериев готовности" для основных услуг, увеличение запасов критически важного оборудования и материалов, а также поощрение общественности к принятию практических мер, включая "поддержание необходимых запасов в течение не менее 72 часов в чрезвычайных ситуациях".

Напомним, в прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или иной кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание пособия для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.