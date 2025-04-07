Канада подает жалобу в ВТО из-за американских пошлин на автомобили

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию из-за высоких пошлин на импорт автомобилей, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление организации, информирует "Европейская правда".

Запрос был подан в прошлый четверг – в день вступления в силу дополнительных пошлин на все автомобили и автозапчасти, которые не произведены в США, но только в понедельник его распространили среди членов ВТО.

"Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, которые вводят 25-процентную пошлину на автомобили и автомобильные детали из Канады", – говорится в сообщении организации.

В запросе канадское правительство утверждает, что тарифы "не соответствуют обязательствам Соединенных Штатов" по международному торговому законодательству.

Консультации в рамках ВТО дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшим процедурам.

Канада подала отдельные жалобы в ВТО в связи с предыдущими тарифами Трампа.

Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира, поскольку Трамп ранее ввел в отношении страны другие пошлины.

Но 25-процентный тариф США на импортные автомобили, который вступил в силу в ночь на четверг, 3 апреля, касается Канады и, как ожидается, нанесет сильный удар по канадской автомобильной промышленности.

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