ЕС определится с ответом на "алюминиевые" тарифы Трампа до 15 апреля

В ЕС рассчитывают определиться с ответом на тарифы США против стали и алюминия до 15 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 7 апреля, текст его заявления приводит пресс-служба Еврокомиссии.

Шефчович сообщил, что Еврокомиссия уже собрала мнения стран-членов относительно ответа на Трампа тарифы на сталь и алюминий, и на основании этого подготовила список контрмер, "сбалансированно распределяя нагрузку" на разные страны.

"Мы направим им окончательный перечень и ставки тарифов позже в этот день. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный перечень будет утвержден 15 апреля. Пошлины на продукцию заработают в тот же день для первого перечня мер, для остальных – с 15 мая", – объявил еврокомиссар.

"Мы готовы задействовать все инструменты в нашем арсенале торговых методов защиты, чтобы защитить единый рынок ЕС, европейских производителей и потребителей", – добавил он.

Ранее в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

Тем временем Канада подает жалобу в ВТО из-за американских пошлин на автомобили.

Читайте также: Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина.