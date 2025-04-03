СМИ: Немецкие военные впервые заказали дроны-камикадзе

Немецкие вооруженные силы впервые будут оснащены барражирующими боеприпасами, или дронами-камикадзе.

Об этом агентству Reuters сообщили в четверг, 3 апреля, два собеседника в Министерстве обороны, передает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что закупка ударных дронов в Германии была противоречивой, поскольку некоторые политики связывают их с целенаправленными внесудебными убийствами, совершенными силами США в Афганистане.

Поэтому понадобились годы ожесточенных дебатов, прежде чем парламент согласился в 2022 году позволить большим дронам, таким как Heron TP, которые летают на значительно больших высотах, нести вооружение.

Однако военная модернизация является более насущной для Германии сейчас, на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной и сомнений относительно будущей военной защиты со стороны США.

В частности, как известно, в прошлом месяце парламент одобрил планы резкого увеличения расходов на оборону на сотни миллиардов евро.

По словам собеседников, контракты с двумя компаниями на первую партию дронов-камикадзе будут подписаны в ближайшие дни. Армия, воздушные и военно-морские силы будут испытывать их в течение следующих месяцев.

"Использование беспилотников и защита от них имеет решающее значение для выживания наших войск на современном поле боя, это то, чему мы научились в Украине. Каждый солдат должен уметь управлять беспилотниками, так же, как сегодня все умеют пользоваться биноклем", – сказал один из анонимных собеседников.

Агентство утверждает, что до конца года Германия постарается подписать долгосрочные контракты на большее количество беспилотников, что сократит период внедрения нового оружия, который обычно длится годами.

Поскольку технология беспилотников быстро развивается, в соглашениях будет указано, что компании сначала поставят ограниченное количество аппаратов для тренировочных целей, а впоследствии их могут попросить поставить большее количество новейших моделей в кратчайшие сроки, если это потребуется.

"Нет смысла покупать тысячи беспилотников только для того, чтобы понять, что они устарели к тому времени, когда они нам понадобятся", – добавил один из собеседников.

Напомним, в июле 2024-го страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.

А 24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

Сейчас в "коалиции дронов" насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.