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Пропутинскую оперную певицу уволили из Метрополитен-опера

Пятница, 4 марта 2022, 01:18

Известное российское сопрано Анна Нетребко, отказавшаяся публично отмежеваться от президента РФ Владимира Путина, больше не будет выступать в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в заявлении оперного театра.

"Это большая художественная потеря для Met и для оперы. Анна - одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивавшим невинных жертв в Украине, пути вперед не было", - утверждает генеральный менеджер театра Питер Гелб. "".

Весной Нетребко должна была выступить в "Турандот" Пуччини, а в следующем сезоне - в "Дон Карлос" Верди.

Теперь в "Турандоте" ее заменит украинская певица Людмила Монастырская. О замене в "Доне Карлосе" будет объявлено позже.

Нетребко, хоть и выступила с критикой войны, но публично не комментировала действия Путина.

При этом она известна как поклонница "донецких республик". В 2014 году Нетребко сделала большое пожертвование на оперный театр в Донецке, а после – сфотографировалась с "знаменем Новороссии".

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