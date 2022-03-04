Пропутинскую оперную певицу уволили из Метрополитен-опера

Известное российское сопрано Анна Нетребко, отказавшаяся публично отмежеваться от президента РФ Владимира Путина, больше не будет выступать в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в заявлении оперного театра.

"Это большая художественная потеря для Met и для оперы. Анна - одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивавшим невинных жертв в Украине, пути вперед не было", - утверждает генеральный менеджер театра Питер Гелб. "".

Весной Нетребко должна была выступить в "Турандот" Пуччини, а в следующем сезоне - в "Дон Карлос" Верди.

Теперь в "Турандоте" ее заменит украинская певица Людмила Монастырская. О замене в "Доне Карлосе" будет объявлено позже.

Нетребко, хоть и выступила с критикой войны, но публично не комментировала действия Путина.

При этом она известна как поклонница "донецких республик". В 2014 году Нетребко сделала большое пожертвование на оперный театр в Донецке, а после – сфотографировалась с "знаменем Новороссии".