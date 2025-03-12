Директор госоперы Венгрии поспорил с послом Украины из-за выступления Нетребко

Новый посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать и жестко ответил на обращение украинского дипломата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо-обращение украинского посла, написанное на венгерском языке, и свой ответ на него Оковач опубликовал на своей Facebook-странице в среду.

В письме Федор Шандор попросил пересмотреть целесообразность выступления Нетребко в Венгерском государственном оперном театре, запланированного на 23 марта.

"Известно, что госпожа Нетребко связана с президентом России Владимиром Путиным, которого она открыто поддерживает. Она неоднократно участвовала в мероприятиях, организованных российскими властями, и финансировала российских террористов на Донбассе, за что была внесена в украинскую базу данных "Миротворец", а Метрополитен-опера в Нью-Йорке публично разорвала с ней контракт", – говорится в письме украинского посла.

Шандор отметил, что, несмотря на более поздние попытки Нетребко дистанцироваться от политики Кремля, ее позиция осталась неизменной, и она остается лоббистом страны-агрессора.

Он отметил, что, позволив выступление Нетребко, Венгерский государственный оперный театр рискует стать площадкой для продвижения нарративов, которые противоречат европейским ценностям и принципам прав человека.

Оковач поблагодарил Шандора за "написанное безупречным венгерским языком" письмо, но сказал, что имеет возражения к его содержанию. "Опера не является ни политическим продуктом, ни военным. Артисты не являются ни политиками, ни солдатами", – заявил Оковач.

Он отметил, что Нетребко является "самым выдающимся на сегодня мировым сопрано", выступавшим в последние годы на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида и Вены, а также выступала и гастролировала в Америке.

"Я просил бы господина посла не переводить прицел на Венгерский государственный оперный театр и на выступление, на которое была зафиксирована самая высокая продажа билетов за 141-летнюю историю заведения, что свидетельствует о том, что наши соотечественники также ценят творчество Анны Нетребко", – написал директор театра.

В завершение он указал, что Венгрия является "островом мира", как и оперный театр является "островом мира", где работают "много замечательных украинских и российских танцоров".

"Накануне долгожданного прекращения огня, и, возможно, в преддверии мира, я бы особенно хотел защитить спокойствие, разумную внутреннюю работу и политический нейтралитет крупнейшей венгерской институции сценического искусства", – написал директор Венгерской государственной оперы, сказав, что ожидает когда-то увидеть посла в театре.

Напомним, Федор Шандор только 6 марта, вручил верительные грамоты венгерскому президенту Тамашу Шуйоку. Перед этим Украина не имела посла в Венгрии более двух лет.

В МИД Украины отметили, что возлагают "большие надежды" на работу посла Шандора в Венгрии.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он, преподаватель университета венгерского происхождения, с начала полномасштабной войны пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.