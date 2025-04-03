Российское сопрано Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

53-летняя Нетребко будет участвовать в постановке "Тоски" Пуччини в сентябре 2025 года, впервые за последние шесть лет вернувшись на сцену лондонского театра.

Новый музыкальный директор Королевского оперного театра Якуб Груша сказал, что пригласил Нетребко в Лондон, потому что оперный театр должен быть "связан с лучшими певцами".

"Она осудила войну, и у меня нет причин не воспринимать ее заявление серьезно", – сказал Груша.

Анна Нетребко долгое время живет в Австрии и имеет австрийское гражданство, но в прошлом она поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов.

Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборационисту Олегу Цареву.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.

В прошлом месяце посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.

Однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать и жестко ответил на обращение украинского дипломата.