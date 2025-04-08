Сенатор США заявил, что потенциальная сделка по продаже TikTok нарушает закон

Член комитета Сената США по разведке, демократ Марк Уорнер заявил, что потенциальная сделка по продаже активов популярного приложения TikTok, которая сейчас рассматривается, может нарушать закон.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

По словам сенатора, предложенная сделка, которую сейчас рассматривают, не соответствует требованиям закона 2024 года по устранению влияния ByteDance на деятельность TikTok в США.

"Это соглашение позволит ByteDance сохранить значительную долю собственности в новой компании, а также активное участие в разработке технологий и техническом обслуживании, то есть будет сохраняться фактический операционный контроль", – подчеркнул Уорнер.

По предварительным данным, план предусматривает создание новой американской компании, которая будет управлять TikTok в США. Она будет преимущественно в собственности американских инвесторов, а китайская доля – размыта.

Однако Уорнер подчеркнул, что любое допустимое отчуждение должно "обеспечить полный операционный разрыв между ByteDance и TikTok USA", включая запрет "на разработку, влияние или доступ к персональным данным и исходному коду".

По его мнению, текущий план лишь подорвет доверие к тому, что приложение действительно способно защитить нацбезопасность США и соблюдать законы.

Напомним, 4 апреля Трамп продлил срок, который требует от компании ByteDance продать американский актив TikTok под угрозой запрета приложения.

7 апреля Трамп заявил, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило соглашение о продаже приложения TikTok и сохранении его функционирования в США.

До решения Трампа компания ByteDance должна была до 5 апреля продать американский бизнес TikTok, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

Так или иначе, но правительство Китая должно одобрить сделку о продаже, прежде чем она будет завершена.