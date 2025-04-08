Сенатор США заявив, що потенційна угода щодо продажу TikTok порушує закон

Член комітету Сенату США з розвідки, демократ Марк Ворнер заявив, що потенційна угода щодо продажу активів популярного застосунку TikTok, яка наразі розглядається, може порушувати закон.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда"

За словами сенатора, запропонована угода, яку наразі розглядають, не відповідає вимогам закону 2024 року щодо усунення впливу ByteDance на діяльність TikTok у США.

"Ця угода дозволить ByteDance зберегти значну частку власності в новій компанії, а також активну участь у розробці технологій і технічному обслуговуванні, тобто зберігатиметься фактичний операційний контроль", – підкреслив Ворнер.

За попередніми даними, план передбачає створення нової американської компанії, що управлятиме TikTok у США. Вона буде переважно у власності американських інвесторів, а китайська частка – розмита.

Однак Ворнер наголосив, що будь-яке допустиме відчуження повинно "забезпечити повний операційний розрив між ByteDance і TikTok USA", включно із забороною "на розробку, вплив або доступ до персональних даних і вихідного коду."

На його думку, поточний план лише підірве довіру до того, що додаток дійсно здатний захистити нацбезпеку США і дотримуватися законів.

Нагадаємо, 4 квітня Трамп продовжив термін, який вимагає від компанії ByteDance продати американський актив TikTok під загрозою заборони додатку.

7 квітня Трамп заявив, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

До рішення Трампа компанія ByteDance мала до 5 квітня продати американський бізнес TikTok, як того вимагає закон про національну безпеку, підписаний колишнім президентом США Джо Байденом у квітні 2024 року.

Початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Хай там як, але уряд Китаю має схвалити угоду про продаж, перш ніж вона буде завершена.