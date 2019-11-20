Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол США в ЕС на слушаниях об импичменте: давление на Украину шло по указанию Трампа

Правительство внесло изменения в план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Правительство открывает систему мониторинга выполнения ассоциации

Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России






В дом рождения Гитлера переедет австрийская полиция

Среда, 20 ноября 2019, 13:55

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

О решении разместить в здании полицейский участок МВД Австрии сообщило во вторник вечером.

"То, что в будущем дом будет использовать полиция, должно стать безошибочным сигналом того, что это здание больше никогда не вызовет воспоминаний о национал-социализме", - заявил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Дом необходимо перестроить, поэтому в ноябре будет объявлен общеевропейский архитектурный конкурс на лучший проект.

Читайте также
Суд в Австрии поставил точку в юридической битве за дом Гитлера

Гитлер родился в съемной квартире в австрийском городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом выкупила партия и использовала его как своего рода культовый центр фашистов.

После войны здание вернули первоначальным владельцам и оно служило библиотекой, техникумом и центром ухода за людьми с инвалидностью.

Дом оставался заброшенным в течение пяти лет, когда австрийский парламент наконец проголосовал за его реквизицию в 2016 году, чтобы он не стал местом паломничества неонацистов.

В течение многих лет между бывшей владелицей дома и правительством продолжался юридический спор, в котором Верховный суд поставил точку в августе, встав на сторону правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія
powered by lun.ua