В дом рождения Гитлера переедет австрийская полиция

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

О решении разместить в здании полицейский участок МВД Австрии сообщило во вторник вечером.

"То, что в будущем дом будет использовать полиция, должно стать безошибочным сигналом того, что это здание больше никогда не вызовет воспоминаний о национал-социализме", - заявил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Дом необходимо перестроить, поэтому в ноябре будет объявлен общеевропейский архитектурный конкурс на лучший проект.

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Гитлер родился в съемной квартире в австрийском городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом выкупила партия и использовала его как своего рода культовый центр фашистов.

После войны здание вернули первоначальным владельцам и оно служило библиотекой, техникумом и центром ухода за людьми с инвалидностью.

Дом оставался заброшенным в течение пяти лет, когда австрийский парламент наконец проголосовал за его реквизицию в 2016 году, чтобы он не стал местом паломничества неонацистов.

В течение многих лет между бывшей владелицей дома и правительством продолжался юридический спор, в котором Верховный суд поставил точку в августе, встав на сторону правительства.