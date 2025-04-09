Немецкие полицейские во время рейдов задержали подозреваемых в торговле людьми

Сотни немецких полицейских в среду задержали нескольких подозреваемых в рейдах против торговцев людьми по всей Германии и Чехии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Около 800 немецких офицеров участвовали в обысках жилых домов и вероятных борделей.

Всего было обыскано около 25 зданий в 10 немецких землях и шесть в Чешской Республике.

По данным Министерства внутренних дел Германии, подозреваемые принуждали женщин к проституции.

Представитель полиции заявил, что сеть переправляла женщин преимущественно из Вьетнама в Европейский Союз, используя поддельные визы, и принуждала их к проституции.

Операции проводились в координации с Европолом – полицейским агентством ЕС – и в основном уже завершены.

Расследования были направлены против банд, которые переправляли людей в Великобританию через Данию.

С октября 2023 года немецкая полиция арестовала более 2 000 человек, которые переправляли людей через границу, а количество выявленных жертв торговли людьми уменьшилось с 40 000 до 10 000 в прошлом году.

"Контроль работает", – сказала министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Фезер подчеркнула, что увеличение набора на службу также сыграло свою роль: "За последние годы мы усилили Федеральную полицию на 1 000 должностей".

Напомним, согласно текущей оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, контроль на всех внешних границах Германии принес успехи – правоохранители не пустили в страну примерно 50 тысяч человек.

Внутренний пограничный контроль был введен с 16 октября 2023 года на границах Польши, Чехии и Швейцарии, а еще раньше – Австрии. В целом же Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны для ограничения людей, въезжающих без визы, в сентябре 2024 года.