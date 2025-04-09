Німецькі поліцейські під час рейдів затримали підозрюваних у торгівлі людьми

Сотні німецьких поліцейських у середу затримали кількох підозрюваних у рейдах проти торговців людьми по всій Німеччині та Чехії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Близько 800 німецьких офіцерів брали участь в обшуках житлових будинків і ймовірних борделів.

Загалом було обшукано близько 25 будівель у 10 німецьких землях і шість у Чеській Республіці.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, підозрювані примушували жінок до проституції.

Представник поліції заявив, що мережа переправляла жінок переважно з В'єтнаму до Європейського Союзу, використовуючи підроблені візи, і примушувала їх до проституції.

Операції проводилися в координації з Європолом – поліцейським агентством ЄС – і в основному вже завершені.

Розслідування були спрямовані проти банд, які переправляли людей до Великої Британії через Данію.

З жовтня 2023 року німецька поліція заарештувала понад 2 000 осіб, які переправляли людей через кордон, а кількість виявлених жертв торгівлі людьми зменшилася з 40 000 до 10 000 минулого року.

"Контроль працює", – сказала міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Фезер підкреслила, що збільшення набору на службу також зіграло свою роль: "За останні роки ми посилили федеральну поліцію на 1 000 посад".

Нагадаємо, згідно з поточною оцінкою міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини приніс успіхи – правоохоронці не пустили в країну приблизно 50 тисяч осіб.

Внутрішній прикордонний контроль був введений з 16 жовтня 2023 року на кордонах Польщі, Чехії та Швейцарії, а ще раніше – Австрії. Загалом же Фезер розпорядилась запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни для обмеження людей, які в’їжджають без візи, у вересні 2024 року.