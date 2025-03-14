Канада увеличила вклад в Фонд энергетики Украины до 40 млн евро после выхода США

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов) в пятницу, 14 марта.

Об этом сообщило Министерство энергетики, пишет "Европейская правда".

Со взносом в 33,4 млн евро, общий вклад страны в Фонд вырос до 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов).

Также украинское ведомство сообщило, что Канадой задекларирован будущий вклад в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).

Часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.

"Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн отметил, что эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли.

Отметим, сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда – государственный и частный сектор из более 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

Обратим внимание, что 12 марта агентство США по международному развитию (USAID) разорвало грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на общую сумму $75 млн.

Первоначальное соглашение между USAID и Фондом поддержки энергетики Украины было подписано в 2023 году, тогда его сумма составляла $25 млн. В 2024 году USAID пообещало предоставить Фонду дополнительные $50 млн.