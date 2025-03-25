Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как главного редактора The Atlantic случайно добавили в частный чат топ-чиновников в мессенджере Signal, где обсуждались военные планы.

Об этом Трамп сказал в телефонном интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Комментарий Трампа стал его первыми публичным высказыванием после того, как издание The Atlantic опубликовало историю о том, как журналиста Джеффри Голдберга случайно добавили к групповому чату в мессенджере Signal.

"Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", – сказал Трамп во вторник в телефонном интервью.

Президент США заявил, что присутствие Голдберга в чате не имело "никакого влияния" на военную операцию.

Отвечая на вопрос, что ему сказали о том, как Голдберг попал в чат в Signal, Трамп ответил: "На телефоне был один из людей Майка. У сотрудника был его (Голдберга) номер".

Президент США выразил уверенность в своей команде, заявив, что он не разочарован событиями, которые привели к появлению статьи в The Atlantic. Ситуация, по словам Трампа, была "единственным сбоем за два месяца, и тот оказался несерьезным".

В понедельник статья The Atlantic вызвала шок в Вашингтоне. Законодатели-демократы потребовали ответа от Белого дома в многочисленных письмах, в одном из которых группа демократов Сената назвала ситуацию "удивительно бесцеремонным подходом к национальной безопасности".

Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не посылал военных планов".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник также заявила, что военные планы не обсуждались и "никаких секретных материалов в чат не отправлялось".