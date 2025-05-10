Фон дер Ляйен: ЕС введет санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов ввести жесткие санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен напомнила, что 10 мая в Киеве прошло заседание "коалиции решительных". Как известно, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании призвали Россию к 30-дневному прекращению огня в заявлении, обнародованном перед прибытием четырех лидеров в Киев.

"Мы поддерживаем предложение о полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня. Оно должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам. Теперь мяч на стороне России", – заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что ЕС готов продолжать оказывать сильное давление на Россию и в случае нарушения прекращения огня ввести новые жесткие санкции.

"Наша цель четкая: справедливый и длительный мир для Украины, который является жизненно важным для безопасности и стабильности на всем нашем континенте", – подытожила фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским визави Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Недавно Reuters писало, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Агентство утверждало, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.