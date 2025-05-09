Reuters: США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Про це агентству Reuters сказало неназване французьке дипломатичне джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника Reuters, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Президент Фінляндії Александр Стубб і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю заявили, що нинішні зусилля для припинення вогню в Україні рухаються в правильному напрямку.