Украина призвала Польшу к переговорам с перевозчиками, блокирующими КПП "Ягодин-Дорогуск"

Украина призывает Польшу к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые заблокировали движение грузового транспорта через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Об этом в комментарии Укринформу сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Посол заявил, что польский протест направлен на защиту прав перевозчиков и на борьбу с конкуренцией с украинской стороны. В то же время, по его словам, с украинской стороны это рассматривается как "средство давления".

Боднар подчеркнул: Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной по этой проблеме, "ведь это влияет на интересы Украины и является недружественным шагом по отношению к украинской стороне".

По его словам, Украина призывает польское правительство к "активным действиям по коммуникации с протестующими", а также к соответствующим переговорам с украинской стороной, чтобы урегулировать этот вопрос.

"Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования, хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши", – подчеркнул Боднар.

Посол отметил, что украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой, и он провел переговоры с представителями польских правительственных кругов.

Также, по его мнению, развертывание протеста на финише президентской избирательной кампании в Польше "имеет определенные политические цели".

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь, обещают пускать беспрепятственно.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.

По состоянию на утро 13 мая было известно, что блокада польских перевозчиков на КПП "Ягодин – Дорогуск" продолжается, в связи с этим многие перевозчики в очереди разворачиваются и едут по другим маршрутам.