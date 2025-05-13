Україна закликала Польщу до переговорів із перевізниками, які блокують КПП "Ягодин-Дорогуськ"

Україна закликає Польщу до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які заблокували рух вантажного транспорту поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це в коментарі Укрінформу сказав посол України в Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

Посол заявив, що польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас, за його словами, з українського боку це розглядається як "засіб тиску".

Боднар підкреслив: Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, "адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони".

За його словами, Україна закликає польський уряд до "активних дій щодо комунікації з протестувальниками", а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб врегулювати це питання.

"Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги, хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі", – підкреслив Боднар.

Посол зазначив, що українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, і він провів переговори з представниками польських урядових кіл.

Також, на його думку, розгортання протесту на фініші президентської виборчої кампанії в Польщі "має певні політичні цілі".

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, обіцяють пускати безперешкодно.

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців.

Станом на ранок 13 травня було відомо, що блокада польських перевізників на КПП "Ягодин – Дорогуськ" триває, у зв’язку з цим багато перевізників у черзі розвертаються та їдуть іншими маршрутами.