Поляки заблокировали КПП "Ягодин-Дорогуск"

В понедельник с 16:00 по киевскому времени началась акция протеста польских перевозчиков в районе пункта пропуска "Дорогуск" на польско-украинской границе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), пишет "Европейская правда".

Польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

По состоянию на сейчас, отметили в ГПСУ, движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин – Дорогуск" приостановлено.

Из-за акции грузовые транспортные средства будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, обещают пускать беспрепятственно.

Как отмечает "Укринформ", польские перевозчики планировали перекрыть пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" с 12 мая. Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков.

В ГПСУ предупреждали, что предварительно действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение четырех месяцев.

Напомним, 10 апреля стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года. Этот механизм предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.