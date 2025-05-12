Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в понедельник, 12 мая, пишет "Европейская правда".

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Польши, в понедельник может начаться акция протеста польских перевозчиков на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского "Ягодина".

Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно.

В ГПСУ говорят, что предварительно действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение четырех месяцев.

В то же время по состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений. Однако водителей просят учесть это предупреждение при планировании пересечения границы через "Ягодин – Дорогуск".

Как отмечает "Укринформ", польские перевозчики планировали перекрыть пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" с 12 мая. Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков.

Напомним, 10 апреля стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года. Этот механизм предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

Ранее стало известно, что с 30 апреля до, ориентировочно, 5 июня будут действовать ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе "Устилуг – Зосин" с украинской стороны.