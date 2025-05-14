Зеленский может встретиться с Папой Римским Львом в воскресенье

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, возможно, встретится с Папой Римским Львом в это воскресенье, 18 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью пяти европейским СМИ, среди которых французское Libération.

Зеленский отметил, что возможно встретится с Папой Львом 18 мая, но это будет зависеть от ряда других событий этой недели.

"Возможно, в воскресенье – если сложится. Но мы еще не знаем, как закончится эта неделя", – сказал президент.

Перед этим глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая, если удастся осуществить визит.

12 мая Зеленский и Папа Лев провели первый телефонный разговор.

В своей воскресной речи Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.