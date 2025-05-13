Зеленский надеется посетить первую мессу нового Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая, если удастся осуществить визит.

Об этом в интервью Reuters сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Ермак заявил, что президент Украины планирует присутствовать в Ватикане в воскресенье, "но вы знаете, что до (воскресенья) у нас есть другие очень важные встречи", имея в виду переговоры в Турции на этой неделе.

"Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет рад быть в Риме в этот день", – добавил он.

Глава ОП также сказал, что украинский президент готов провести переговоры с другими мировыми лидерами в "кулуарах" мессы Папы Римского: "Это прекрасное место для таких встреч. Встреча с Трампом это подтвердила".

Он также вспомнил первый телефонный разговор Зеленского и Папы Льва XIV, отметив, что тот "очень тепло говорил об Украине" и пообещал "сделать все возможное для достижения справедливого и прочного мира".

69-летний Роберт Прево был избран Папой конклавом на второй день.

Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

В своей воскресной речи Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.