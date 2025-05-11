Новый Папа Римский вспомнил об Украине в воскресной молитве

В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине и немедленному прекращению огня в Газе с освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи.

Об этом сообщает AP, сообщает "Европейская правда".

Вспомнив о конце Второй мировой войны 80 лет назад, Лев XIV процитировал Папу Франциска, который осудил количество конфликтов, раздирающих мир сегодня, назвав их "третьей мировой войной по частям".

"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа", – отметил он, призвав „приложить все усилия для скорейшего достижения истинного, справедливого и прочного мира".

"Пусть все пленные будут освобождены, а дети возвращены в свои семьи... Никакой больше войны", – сказал Лев XIV с балкона базилики Святого Петра.

Новый понтифик также напомнил, что в этот день во многих странах отмечают День матери, и пожелал всем матерям, "включая тех, кто на небесах", счастливого Дня матери.

Толпа, заполнившая город в связи с юбилейными торжествами, взорвалась аплодисментами и музыкой, когда зазвонили колокола базилики Святого Петра.

В субботу Лев XIV молился у могилы Папы Франциска, расположенной в базилике Святой Марии Маджоре.

69-летний Роберт Прево был избран Папой конклавом на второй день. Он был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

До карьеры в Ватикане Прево вел длительную миссионерскую деятельность в Перу, где служил епископом северного города Чиклайо, а также возглавлял ордер Святого Августина.

Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

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