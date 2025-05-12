Зеленский сообщил о первом разговоре с новым Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV.

Об этом он написал в своем Telegram, информирует "Европейская правда".

Зеленский назвал разговор с новым понтификом "очень теплым" и "действительно предметным".

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных", – отметил он.

В ходе разговора речь шла о тысячах депортированных Россией украинских детей.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям.

Он проинформировал Папу о договоренности Украины и партнеров о полном, безусловном прекращении огня минимум на 30 дней с 12 мая.

Зеленский также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым.

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", – добавил украинский президент.

69-летний Роберт Прево был избран Папой конклавом на второй день.

Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

В своей воскресной речи Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.