Зеленський може зустрітися з Папою Римським Левом у неділю

Президент України Володимир Зеленський сказав, що можливо матиме першу зустріч з Папою Римським Левом цієї неділі, 18 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю п’ятьом європейським ЗМІ, серед яких французьке Libération.

Зеленський зазначив, що можливо зустрінеться з Папою Левом 18 травня, але це буде залежати від серії інших подій цього тижня.

"Можливо, у неділю – якщо складеться. Але ми ще не не знаємо, як закінчиться цей тиждень", – сказав президент.

Перед цим керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Зеленський планує взяти участь у інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо вдасться здійснити візит.

12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.

У своїй недільній промові Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.