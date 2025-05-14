"Укрзализныця" обновила билеты для рейсов между Украиной и Польшей

"Укрзализныця" обновила бланки билетов на поезда, курсирующие между Украиной и Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на страницах компании.

Бланк билета нового образца, который ранее начали использовать для сообщения с Австрией, Венгрией и Словакией, теперь вводят также для польских рейсов.

"Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина – Польша с отправлением с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и соответствует современным международным требованиям", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что „Укрзализныця" и Австрия хотят запустить поезд с сидячими местами в Ужгород.

15 апреля стало известно, что летом планируют возобновить движение поезда Кишинев – Одесса, который был прерван 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Он будет курсировать через непризнанное Приднестровье.