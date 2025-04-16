В МИД прокомментировали возобновление движения поезда в Молдову, что будет ходить через Приднестровье

Украина не меняла свою позицию относительно непризнанного Приднестровья и в вопросе возобновления движения поезда Кишинев-Одесса, который будет курсировать через Приднестровье, – вопрос безопасности будет в приоритете.

Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в среду, 16 апреля, во время брифинга, передает корреспондент "Европейской правды".

15 апреля стало известно, что летом планируют возобновить движение поезда Кишинев – Одесса, который был прерван 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

"ЕвроПравде" подтвердили, что после восстановления сообщения поезд Кишинев – Одесса будет ходить через непризнанное Приднестровье.

На вопрос "ЕвроПравды" о том, не является ли это отклонением от политики Украины в отношении Приднестровья и есть ли понимание, как будут минимизироваться риски безопасности, представитель МИД отметил, что "Украина не меняла свою позицию относительно Приднестровского региона Молдовы".

По его словам, идея восстановить это железнодорожное движение между Кишиневом и Одессой принадлежит молдавской стороне.

"Это именно они предложили эту идею. Мы сейчас эту идею всесторонне прорабатываем со всеми причастными институтами с экономической, финансовой и других точек зрения", – отметил Тихий.

Представитель МИД отметил, что между Украиной и Молдовой сейчас продолжаются конструктивные переговоры относительно того, как эту идею можно воплотить.

Относительно соображений безопасности, он отметил, что "Украина всегда приоритезирует вопросы самобезопасности в принятии любых решений, в том числе инфраструктурных, о восстановлении сообщений".

"Моменты безопасности будут ключевыми при принятии решений, по этому, по этому проекту", – заверил он.

Сейчас пункты пересечения границы между Украиной и Молдовой на приднестровском участке не работают – Украина прекратила их работу в феврале 2022 года.

Так же и движение поезда Кишинев – Одесса было прекращено 24 февраля 2022 года решением молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с началом военных действий в Украине.

Напомним, с середины декабря Львов имеет новое железнодорожное сообщение со столицей Молдовы Кишиневом.

Кроме этого, "Укрзализныця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев – Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.