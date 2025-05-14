"Укрзалізниця" змінює квитки для рейсів між Україною та Польщею

"Укрзалізниця" оновила бланки квитків на поїзди сполученням між Україною та Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на сторінках компанії.

Бланк квитка нового зразка, який раніше почали використовувати для сполучення з Австрією, Угорщиною і Словаччиною, тепер запроваджують також для польських рейсів.

"Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна – Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам", – зазначили в "Укрзалізниці".

Раніше повідомляли, що "Укрзалізниця" та Австрія хочуть запустити потяг із сидячими місцями до Ужгорода.

15 квітня стало відомо, що влітку планують відновити рух потяга Кишинів – Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він курсуватиме через невизнане Придністров'я.