Парламент Эстонии снова возьмется за закон о запрете церквей, оправдывающих агрессию РФ

В среду, 14 мая, парламент Эстонии (Рийгикогу) проголосовал против повторного принятия в неизмененном виде Закона о церквях и приходах, который позволил бы запретить деятельность церквей, которые оправдывают агрессию России; в него решили внести поправки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Эстонский президент Алар Карис не одобрил соответствующий закон в апреле.

Карис тогда отметил, что запрет религиозных организаций, определенный законом, противоречит статьям Конституции Эстонии о свободе вероисповедания и объединений, а также принципу пропорциональности.

Во время повторного обсуждения закона в эстонском парламенте с докладами выступили председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг и член правовой комиссии Андре Ханимяги.

Обе комиссии предложили депутатам не принимать закон в неизмененном виде.

По мнению комиссий, следует внести в закон необходимые уточнения согласно позициям президента и привести его в соответствие с Конституцией.

На пленарном заседании за повторное принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах не проголосовал ни один член Рийгикогу; против – 85 депутатов.

Поскольку Рийгикогу не принял закон повторно, был установлен срок подачи предложений о поправках – 28 мая, 17:15.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, которые поддерживают военную агрессию, выдвинуло еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

Документ был принят эстонскими депутатами 9 апреля.

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