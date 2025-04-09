Парламент Естонії підтримав обмеження церков, що виправдовують агресію РФ

Естонський парламент, Рійгікогу, 9 квітня ухвалив ініційовані урядом поправки до закону про церкви і парафії, які, серед іншого, покликані запобігти використанню релігійних організацій для виправдання злочину агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба естонського парламенту.

Відповідно до ухваленого закону, церкви, громади та монастирі в Естонії не можуть керуватися особою або об'єднанням в іноземній державі, якщо вона становить "загрозу безпеці, конституційному або громадському порядку" Естонської держави.

"Така загроза може виникнути, зокрема, коли духовний центр, керівний орган, духовний лідер, особа чи об'єднання підтримує або підтримували військову агресію, закликали до війни, терористичного злочину або іншого незаконного застосування збройної сили чи насильства", – пояснюють у Рійгікогу.

Водночас наголошується, що такі дії не призводять до примусового припинення діяльності релігійного об'єднання: це рішення, як і раніше, буде ухвалювати суд.

Також ухвалений закон уточнює, хто може служити духовною особою в Естонії.

Тепер документ має схвалити президент Естонії, після чого той набуде чинності. Церквам, парафіям і монастирям дають два місяці для приведення своїх статутів і принципів діяльності у відповідність до закону.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують військову агресію, висунуло ще в жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

Раніше парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ.

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