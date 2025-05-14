Парламент Естонії знову візьметься за закон про заборону церков, що виправдовують агресію РФ

У середу, 14 травня, парламент Естонії (Рійгікогу) проголосував проти повторного ухвалення в незміненому вигляді Закону про церкви і парафії, який дозволив би заборонити діяльність церков, які виправдовують агресію Росії; до нього вирішили внести поправки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Естонський президент Алар Каріс не схвалив відповідний закон у квітні.

Каріс тоді зауважив, що заборона релігійних організацій, визначена законом, суперечить статтям Конституції Естонії про свободу віросповідання та об'єднань, а також принципу пропорційності.

Під час повторного обговорення закону в естонському парламенті з доповідями виступили голова конституційної комісії Андо Ківіберг і член правової комісії Андре Ханімягі.

Обидві комісії запропонували депутатам не ухвалювати закон у незміненому вигляді.

На думку комісій, слід внести в закон необхідні уточнення згідно з позиціями президента і зробити його відповідним до Конституції.

На пленарному засіданні за повторне ухвалення ініційованого урядом Закону про внесення змін до Закону про церкви і парафії не проголосував жоден член Рійгікогу; проти – 85 депутатів.

Оскільки Рійгікогу не ухвалив закон повторно, був встановлений термін подання пропозицій про поправки – 28 травня, 17:15.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують військову агресію, висунуло ще в жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

Документ було ухвалено естонськими депутатами 9 квітня.

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