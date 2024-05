В Еврокомиссии выразили удивление запретом зрителям "Евровидения" приносить флаги ЕС

В Еврокомиссии выразили удивление тем, что организаторы песенного конкурса "Евровидение" не позволили зрителям проносить в зал флаги ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По решению Европейского союза радиовещания и телевидения, проносить в зрительный зал Арены Мальме не было разрешено не только палестинские флаги, но и флаги Евросоюза. Разрешены были только флаги стран-участниц и радужный флаг ЛГБТ-сообщества. При этом во время предыдущего конкурса, когда его принимала Великобритания, в зале были европейские флаги.

"Евровидение – это прежде всего праздник европейского единства, многообразия и талантов в Европе. Европейский флаг – это один из символов этого. Менее чем за месяц до европейских выборов не должно было бы быть никаких препятствий для прославления всего того, что объединяет европейцев", – отреагировал еще до финала конкурса вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Реклама:

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent.



The EU flag is a symbol of this.



Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER