Сибига отправляется в Турцию, где соберутся министры НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 мая будет находиться в Турции, где в эти дни проходит неформальная встреча министров стран НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

14 мая Сибига будет находиться в турецкой Анталии. Как отмечается, он отправился туда по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

"Глава МИД проведет встречи с партнерами Украины для координации дипломатических усилий с целью достижения справедливого мира. Министр подчеркнет приверженность Украины мирным усилиям и необходимость усиления давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", – сообщили в МИД.

Напомним, 14-16 мая в Анталии пройдет неформальная встреча главы МИД стран НАТО, на ней будет присутствовать, в том числе, госсекретарь США Марко Рубио.

Впоследствии стало известно, что Рубио отправится на возможные переговоры в Стамбул вместе с посланцами президента США Стивом Виткоффом и Китом Келлогом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 15 мая, у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.