Источник Reuters: Украина все еще решает, отправлять ли делегацию к россиянам

Украинский дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что вопрос об отправке делегации для переговоров с российской делегацией, прибывшей в Стамбул, все еще рассматривается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Источник отметил, что если российская делегация будет готова к "серьезным переговорам", украинская сторона может вступить в диалог. Но если российская делегация не продемонстрирует серьезного подхода к переговорам, "мы будем иметь право сделать вывод, что это российская игра, а не содержательная работа на благо мира".

Ранее в четверг пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры в Стамбуле запланированы на вторую половину дня четверга.

Источник в МИД Турции в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были перенесены на вторую половину четверга, сообщил, что время встречи между Россией и Украиной не определено.

Президент Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Президент Зеленский также назвал состав российской делегации бутафорским, учитывая низкий уровень представительства россиян, которых Кремль отправил в Стамбул.