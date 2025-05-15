Джерело Reuters: Україна все ще вирішує, чи відправляти делегацію до росіян

Українське дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що питання про відправку делегації для переговорів з російською делегацією, яка прибула до Стамбула, все ще розглядається.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Джерело зазначило, що якщо російська делегація буде готова до "серйозних переговорів", українська сторона може вступити в діалог. Але якщо російська делегація не продемонструє серйозного підходу до переговорів, "ми матимемо право зробити висновок, що це російська гра, а не змістовна робота на благо миру".

Раніше в четвер речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російсько-українські переговори в Стамбулі заплановані на другу половину дня четверга.

Джерело в МЗС Туреччини у відповідь на заяви РФ про те, що переговори було перенесено на другу половину четверга, повідомило, що час жодної зустрічі між Росією та Україною не визначено.

Президент Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

Президент Зеленський також назвав склад російської делегації бутафорським з огляду на низький рівень представництва росіян, яких Кремль відрядив у Стамбул.