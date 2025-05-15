В РФ говорят, что переговоры в Стамбуле пройдут во второй половине дня

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры в Стамбуле запланированы на вторую половину дня четверга.

Ее заявление приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Комментируя сроки переговоров, Захарова сказала, что они "были перенесены" по инициативе Турции.

"Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня", – заявила Захарова на брифинге.

Российская делегация утром в четверг прибыла в Стамбул. Делегацию РФ возглавляет помощник лидера России Владимир Мединский, который руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Пока неизвестно, кто будет участвовать в переговорах от Украины. Источник "Суспільного" заявил, что дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи президента Владимира Зеленского с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Зеленский заявлял, что договариваться о прекращении огня есть смысл только напрямую с Владимиром Путиным, поскольку от него зависят все решения.

Встреча Зеленского с Эрдоганом должна состояться в четверг в Анкаре.

Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.

Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.