Сикорский спросил на встрече НАТО о венгерских шпионах в Украине, Сийярто разозлился

Министры иностранных дел Польши и Венгрии обменялись публичными выпадами на Х из-за дискуссии о задержании венгерских агентов в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сьянтярто заявил, что на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Анталье его польский визави "повторил тезисы клеветнической кампании Украины против нас".

Он назвал Сикорского "одним из самых больших сторонников войны" и отверг его "обвинения", не уточнив, в чем их суть.

В комментарии к Сийярто выступил глава польского МИД и объяснил, что на министерской встрече НАТО в Турции спросил, действительно ли венгерская военная разведка вела операции в Закарпатье, как утверждает Украина.

"Обе стороны должны предоставить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к Украине, которая подверглась вторжению", – добавил он.

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.

Впоследствии Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина в ответ объявила о высылке двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.